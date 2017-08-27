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Spor

Türkiye - Karadağ: 84-70

İSTANBUL, (DHA) Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Karadağ'ı 84-70'lik skorla mağlup etti

27 Ağustos 2017 01:12

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Karadağ\'ı 84-70\'lik skorla mağlup etti.
A Milli Takım mücadeleye Kenan Sipahi, Sinan Güler, Cedi Osman, Barış Hersek ve Semih Erden beşiyle başladı. Mücadeleye iyi başlayan Karadağ, 7. dakikada durumu 18-4\'e getirdi. İlk periyotu 23-10 geride kapatan milliler, ikinci çeyreğin başında Cedi Osman\'ın sayılarıyla skor buldu ve 13.dakikada farkı 6\'ya kadar indirdi (24-18). Baskısını devam ettiren ay-yıldılılar, devreye 43-37 önde girdi.
Üçüncü periyota iyi başlayan milliler, mücadelenin final periyotuna 59-54 üstün girdi.
Son periyotta da iyi oyununu sürdüren milliler, maçtan da 84-70\'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO\'su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

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