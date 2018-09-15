Türkiye - Karadağ: 79-69

Ercan ATA - ANKARA / DHA

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yohan Rosso, Marius Ciulin, Alexey Davydov

TÜRKİYE: Wilbekin 2, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 18, Ersan İlyasova 17, Ege Arar 5, Semih Erden 16, Melih Mahmutoğlu 2, Kartal Özmızrak, Furkan Korkmaz 13, Sertaç Şanlı, Göksenin Köksal 2

KARADAĞ: Aleksa Popovic 7, Dubljevic 22, Ivanovic 9, Petar Popovic 10, Djurisic, Sehovic, Sekulic 1, Needham 3, Barovic 8, Carapic 1, Radovic 8,

1\'İNCİ PERİYOT: 26-18

İLK YARI: 45-37

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

5 FAUL ALAN: 35.13 Ege Arar (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu\'ndaki ilk maçında Karadağ\'ı 79-69 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadele öncesi Türk basketbolunun duayen isimlerinden, eski basketbolcu, gazeteci ve yorumcu İsmet Badem anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Karadağ arasındaki mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF yönetim kurulu üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

(FOTOĞRAFLI)