Türkiye - Kanada: 0 - 1

İSTANBUL,(DHA)

U20 Milli Takımı, Fransa\'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası\'ndaki ikinci maçında Kanada\'ya 1-0 mağlup oldu.

Vitrolles kentindeki Jules Ladoumegue Stadı\'nda oynanan maçın tek golünü 80. dakikada Noah Verhoeven attı.

Gruptaki diğer maçta Japonya, Portekiz\'i 3-2 yendi. Bu sonuçlarla Kanada dört puanla liderliğe yükselirken, Türkiye ve Japonya üçer puanda kaldı. Portekiz ise bir puanla son sırada yer aldı.

Milliler, turnuvadaki son maçında 3 Haziran Pazar günü Portekiz ile karşılaşacak.