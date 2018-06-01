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Spor

Türkiye - Kanada: 0 - 1

İSTANBUL,(DHA) U20 Milli Takımı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kanada'ya 1-0 mağlup oldu

01 Haziran 2018 01:53

İSTANBUL,(DHA)

U20 Milli Takımı, Fransa\'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası\'ndaki ikinci maçında Kanada\'ya 1-0 mağlup oldu.
Vitrolles kentindeki Jules Ladoumegue Stadı\'nda oynanan maçın tek golünü 80. dakikada Noah Verhoeven attı.
Gruptaki diğer maçta Japonya, Portekiz\'i 3-2 yendi. Bu sonuçlarla Kanada dört puanla liderliğe yükselirken, Türkiye ve Japonya üçer puanda kaldı. Portekiz ise bir puanla son sırada yer aldı.
Milliler, turnuvadaki son maçında 3 Haziran Pazar günü Portekiz ile karşılaşacak.

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