Türkiye - İspanya maçının ardından

Ufuk Sarıca: \"İspanya Milli Takımı\'na büyük saygı duyuyorum\"

Erkan Veyseloğlu: \"İyi bir mücadele gösterdik\"

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İspanya\'ya 73-56 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nda başantrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

İspanya\'ya karşı son 4 dakikaya kadar oyunun içinde olduklarını söyleyen Sarıca, \"Son 2 dakikada oyundan düştük. Üçüncü periyodun sonunda Sergio Rodriguez\'in attığı 3 sayılık basket bizi olumsuz etkiledi. Bir takım eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük. Bugün olmadı ama yarın bu kazandığımız tecrübeleri uygulayabilirsek gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz\" diye konuştu.

UFUK SARICA: \"İSPANYA MİLLİ TAKIMI\'NA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM\"

İspanya Milli Takımı\'na ve Pau Gasol\'e büyük saygı duyduğunu belirten başarılı koç, \"Gasol, 37 yaşında. Uzun ve zor geçen bir sezonun ardından buraya geldi ve turnuvada büyük bir mücadele gösteriyor. Bu, saygı duyulacak bir durum. İspanya, komple bir takım. Onları tebrik ediyorum. Gasol, maçın ardından bana, çok iyi mücadele ettiğimizi ve çabaladığımızı söyledi. Bu saygıyı görmek bizim için önemli bir artı\" dedi.

Son olarak gelecek sezon NBA\'de mücadele edecek olan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili görüş bildiren Sarıca, turnuvanın oyunculara muazzam bir tecrübe olduğunu söyledi.

ERKAN VEYSELOĞLU: \"İYİ BİR MÜCADELE GÖSTERDİK\"

Milli oyuncu Erkan Veyseloğlu da maçın ardından konuştu. Yoğun bir kamp döneminin ardından iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Erkan Veyseloğlu, \"Basit hatalarla Rusya, Sırbistan ve bugünkü maçta kaybettik. Hataları azaltabilseydik şampiyonada başka yerlerde olabilirdik. Elenmiş olmamıza rağmen uzun zamandan bu yana taraftarla bu kadar bütünleşen bir takım olmamıştı. Bu geçiş döneminde iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

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Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)