Türkiye - İran: 2-1

İSTANBUL,(DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Valentin Kovalenko, Ruslan Serazitdinov, Alisher Usmanov

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali (Dk. 86 Ömer), Mehmet (Dk. 78 Umut), Okay, Emre (Dk. 58 Oğuzhan), Cengiz (Dk. 46 Serdar), Yusuf (Dk. 65 Deniz), Cenk (Dk. 78 Tarkan)

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi, Shojaei (Dk. 67 Ebrahimi), Ansarifard (Dk. 71 Dejagah), Hajsafi (Dk. 59 Amiri), Azmoun (Dk. 80 Ghoochannejhad), Jahanbakhsh (Dk. 75 Torabi), Taremi (Dk. 58 Ghoddos)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 50 Cenk (Türkiye) - Dk. 90+2 (P) Dejagah (İran)

SARI KARTLAR: Emre (Türkiye) - Cheshmi (İran)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Ömer (Türkiye)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında İran\'ı 2-1 mağlup etti. 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6\'ncı ve 50\'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2\'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.

2\'nci dakikada Okay, Cenk\'i savunmanın arkasında topla buluşturdu. Cenk, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Beiranvand gole izin vermedi.

6\'ncı dakikada Mehmet\'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cenk, Cheshmi\'den sıyrıldıktan sonra yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34\'üncü dakikada Cengiz ceza alanı gerisinden sert vurdu, Beiranvand soluna giden topu kornere çeldi.

İlk yarı A Milli Futbol Takımı\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

50\'nci dakikada Yusuf\'un pasına hareketlenen Cenk, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 2-0.

90+1\'inci dakikada topu kale çizgisi üzerinden eliyle çıkaran Ömer Bayram penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2\'nci dakikada topun başında gelen Dejagah meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

A Milli Takım sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

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