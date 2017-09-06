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Türkiye - Hırvatistan: 1-0

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER:  Viktor Kassai (xxx), Vencel Toth (xxx), György Ring (xxx) TÜRKİYE: Volkan Babacan (xxx)- Kaan (xxx), Çağlar (xxx), Mehmet Topal (xxx), Caner Erkin (xxx), Oğuzhan (xxx), Nuri Şahin (xxx)

06 Eylül 2017 02:42

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER:  Viktor Kassai (xxx), Vencel Toth (xxx), György Ring (xxx)
TÜRKİYE: Volkan Babacan (xxx)- Kaan (xxx), Çağlar (xxx), Mehmet Topal (xxx), Caner Erkin (xxx), Oğuzhan (xxx), Nuri Şahin (xxx)(Dk.87 Okay),  Hakan Çalhanoğlu (xxx), Arda Turan (xxx)(Dk.70 Emre Mor xx) Burak Yılmaz (xxx)(Dk.82 Ozan), Cenk Tosun (xxx)
HIRVATİSTAN: Subasic (xx)- Vrsaljko (xx)(Dk.84 Cop), Lovren (xxx), Vida (xxx), Pivaric (xxx), Badelj (xxx), Modric (xxx), Kovacic (xx)(Dk.70 Kramric xx), Brozovic (xxx), Perisic (xxx), Kalinic (xx)(Dk.62 Mandzukic xx)
GOL: Dk.76 Cenk Tosun (Türkiye)
SARI KARTLAR: Dk.9 Cenk Tosun, Dk.39 Hakan Çalhanoğlu  (Türkiye). Dk.45 Kalinic, Dk.66 Perisic, Dk.88 Badlj, Dk.90 Brozovic (Hırvatistan)
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda Türkiye, Eskişehir\'de oynadığı maçta Hırvatistan\'ı Cenk Tosun\'un attığı golle 1-0 yendi.
10\'uncu dakikada gelişen Hırvatistan atağında Badelj\'in kafa vuruşunda top Burak Yılmaz\'ın omzuna çarpıp direkten döndü.
11\'inci dakikada Arda Turan\'ın sol çaprazdan ceza alanına ortasında Cenk Tosun topu dışarı attı.
36\'ncı dakikada Caner Erkin\'in sol çaprazdan orta karışımı şutu kalecide kaldı.
52\'nci dakikada Modric\'in kulandığı serbest atışta ceza alanı içinde Lovren\'in kafa şutunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi. 
53\'üncü dakikada  Brozovic\'ın sağdan ortasında Perisic vurdu, top az farkla auta çıktı.
54\'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu\'nun köşe atışında Kaan\'ın şutu üstten auta gitti.
56\'ncı dakikada Caner Erkin\'in ortasında Burak Yılmaz\'ın kafa şutu auta çıktı.
76\'ncı dakikada gelişen Türkiye atağında Oğuzhan\'ın uzaktan şutunda top kaleciden döndü, boşta kalan topu Cenk Tosun ağlara gönderdi: 1-0.
Maç, Türkiye\'nin 1-0 galibiyeti ile bitti.

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