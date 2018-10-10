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Spor

Türkiye - Azerbaycan: 3-1

İSTANBUL, (DHA) SALON: Municipal Central Gymnasium HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum

10 Ekim 2018 12:26

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum.)
TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
AZERBAYCAN: Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)
SETLER: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21
SÜRE: 106 dakika (30\', 23\', 25\', 28\')

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Azerbaycan\'ı 3 - 1 mağlup etti.
Japonya\'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium\'da oynanan mücadeleye milliler Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1\'lik (26-24, 25-17, 22-25, 25-21) skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından milliler, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'ndaki dördüncü galibiyetine imza attı.
Türkiye, 2\'nci Tur F Grubu\'ndaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 07.25\'te Tayland ile karşılaşacak.

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