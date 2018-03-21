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Spor

Türkiye - Avusturya: 2-0 (U19)

İSTANBUL,(DHA) STAT: Silkeborg HAKEMLER: Ricardo De Burgos, Iker De Fransisco, Victor Skytte TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Furkan Korkut, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Oğuz Kağan Güçtekin, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü (Dk

21 Mart 2018 23:56

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Silkeborg
HAKEMLER: Ricardo De Burgos, Iker De Fransisco, Victor Skytte
TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Furkan Korkut, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Oğuz Kağan Güçtekin, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Mert Yılmaz (Dk. 89 Ramazan Keskin), Enes İslam İlkin (Dk. 41 Umut Güneş), Doğukan Sinik
AVUSTURYA: Christopher Giuliani, Eric Schnürer, Alexander Burgstaller, Luca Meisl, Valentino Müller, Kelvin Arase (Dk. 68 Anthony Schmid), Christoph Baumgartner, Lukas Malicsek (Dk. 78 Dominik Fitz), Patrick Obermüller, Nicolas Meister (Dk. 84 Philipp Sittsam), Romano Schmid
GOLLER: Dk. 59 ve Dk. 83 Muhayer Oktay
SARI KARTLAR: Umut Güneş, Doğukan Sinik (Türkiye) - Luca Meisl (Avusturya)

Türkiye U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7\'nci Grup\'taki ilk maçında Avusturya\'yı 2-0 mağlup etti. Danimarka\'nın Silkeborg şehrinde bulunan Silkeborg Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada U19 Milli Takımı\'nın gollerini 59 ve 83\'üncü dakikalarda Muhayer Oktay kaydetti.
Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da stadyumdan takip etti.

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