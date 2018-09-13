Türkiye - Avustralya: 56-73

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Can Mavisu

TÜRKİYE: Asena Yalçın 2, Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 12, Olcay Çakır Turgut 9, Cansu Köksal 9, Melis Gülcan, Bahar Çağlar 5, Işıl Alben 4, Tuğçe Canıtez 6, Quanitra Holingsvorth 5, Elif Emirtekin, Merve Aydın, İlayda Güner 4, Esra Topuz

AVUSTRALYA: Jenna O\'Hea 5, Lauren Mansfield, Stephanie Talbot 13, Tess Madgen 3, Elizabeth Cambage 23, Rebecca Allen 9, Katie Ebzery 3, Alanna Smith 10, Alexandra Bunton 5, Eziyoda Magbegor, Cayla George 2

1\'İNCİ PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 37-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-59

2018 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Avustralya\'ya 73-56 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye Işıl Alben, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez, Bahar Çağlar ve Quanitra Holingvsorth beşi ile başlayan ay yıldızlılar, mücadeleye Ayşe\'nin sayılarıyla başladı: 2-0. Ayşe Cora\'nın etkili oyunu ve Bahar Çağlar\'ın desteğiyle ilk 5 dakikada 7 sayı üreten milli takım, bu sürede Cambage\'ı durdurmakta zorlandı ve bu oyuncunun 5 sayı üretmesine engel olamadı: 7-5. Cansu, Holingsvorth, Olcay ve İlayda\'nın sayılarıyla hücumda vites artıran milliler, O\'Hea, Smith ve Allen\'ın sayılarına engel olamasa da ilk periyodu önde tamamladı: 19-17.

İkinci periyoda Bunton\'ın basket faulüyle başlanırken, Avustralya öne geçti: 19-20. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen milliler, savunmada ise rakibine sayı fırsatları verdi ve 13\'üncü dakikayı 28-22 geride tamamladı. Ayşe\'nin üçlük basketiyle yeniden ritim bulan Türkiye, Bahar\'ın ve Işıl\'ın basketleriyle farkı 1\'e indirdi: 29-30. Avustralya\'dan Talbot\'ın sayılarıyla fark yeniden 5\'e yükselirken, Işıl, Cansu ve Tuğçe\'nin peş peşe basketleriyle Türkiye durumu eşitledi: 34-34. Milliler, Cambage\'ın sayılarına Cansu\'nun üç sayılık basketiyle yanıt verdi ve devreye 38-37 geride girdi.

Üçüncü periyot, Talbot\'ın sayılarıyla start aldı: 37-40. Avustralya, Ebzery\'nin üç sayılık basketiyle farkı 6\'ya yükseltirken, Ayşe\'nin üçlüğü yeniden farkı 3\'e indirdi: 40-43. Talbot\'ın etkili hücumlarına çözüm üretemeyen ay yıldızlar, istediği hücumları da üretemedi ve 25\'inci dakika Avustralya\'nın 51-42\'lik üstünlüğü ile geçildi. Ekrem Memnun\'un molasından İlayda\'nın basketiyle dönen milliler, iyi savunmasına rağmen rakibinin hücum ribauntlarına engel olamadı ve Avustralya 28\'inci dakikayı 11 sayı farkla önde geçti: 44-55. Pota altında Cambage\'ın etkili oyununa yanıt veremeyen milli takım, hücumda verimsiz olduğu periyodu 11 sayı geride kapattı: 48-59.

Maçın final periyodu Holingsvorth\'ün 2\'de bir isabet bulduğu serbest atış sayısıyla başladı: 49-59. Allen\'ın peş peşe bulduğu 4 sayıyla farkı açmayı sürdüren Avustralya\'da Smith\'in iki sayılık basketi farkı 16\'ya yükseltti: 59-65. Asena ve Olcay\'ın sayılarıyla hareketlenen milliler, Talbot\'ın sayısına engel olamadı ve 36\'ncı dakikayı 67-53 geride kapattı. Mücadelenin kalan bölümünde de istediği performansı sergileyemeyen ay yıldızlılar, parkeden 73-56 mağlup ayrıldı.

22-30 Eylül tarihlerinde İspanya\'nın Tenerife kentinde düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden milliler, bir sonraki hazırlık maçında 16 Eylül Pazar günü saat 19.00\'da Sinan Erdem Spor Salonu\'nda Nijerya ile karşı karşıya gelecek.