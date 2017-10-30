Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup 2017 başladı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde, Türk Hava Yolları ve Titanic Golf Clup sponsorluğunda düzenlenen ve dünyadaki en önemli amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines World Golf Cup 2017 dünya finali başladı. Yarın sona erecek turnuvaya 62 ülkeden 104 sporcu katıldı. Turnuvada ilk 6\'ya giren sporcular 2-5 Kasım tarihlerinde Serik\'te yapılacak Turkish Airlines Open 2017 kapsamındaki pro-am turnuvasında mücadele etme şansı bulacak.

Turnuvadaki oyuncular arasında İrlandalı ünlü şarkıcı Brian McFadden, Portekizli eski futbolcu Ricardo Pereira ve İtalyan eski futbolcu Michele Paramatti de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oyunlardan görüntüler

- Oyuncuların vuruş yapmalarından

(FOTOĞRAFLI)