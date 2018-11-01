Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde Avrupa Turu kapsamında düzenlenen Turkish Airlines Open 2018 başladı.

European Tour (Avrupa Turu) Rolex Serisi\'nin sondan 3\'üncü etabı olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, Türkiye Golf Federasyonu tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü\'nde başladı.

Turnuvada, geçen yılın şampiyonu Büyük Britanyalı Justin Rose başta olmak üzere Thorbjon Olesen, Tommy Fleetwood, Thomas Pieters, Matt Wallace, Kiradech Abhibarnrad, Lee Westwood, Lucas Bjerregaard, Russell Knox, Shane Lowry, Ross Fisher, Haotong li, Padraig Harrington, Martin Kaymer ve Rvan Fox\'un da aralarında bulunduğu en iyi 78 golfçü yer aldı. Ali Altuntaş, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın da turnuvada Türkiye\'yi temsil ediyor.

55 ülkede canlı yayınlarla 1.5 milyar kişiye ulaşması planlanan organizasyon 4 Kasım\'daki ödül töreniyle tamamlanacak. Turnuvada golfçüler toplam 7 milyon dolarlık ödülden pay almaya çalışacak.

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