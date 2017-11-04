Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017\'de üçüncü gün sona erdi.

Avrupa Turu Rolex Serisi\'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017\'nin üçüncü günü tamamlandı. Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club\'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününü eksi 14 vuruşla tamamlayan İrlandalı Shane Lowry ile Taylandlı Kiradech Aphibarnrat birinciliği paylaştı. Eksi 12 vuruş yapan İrlandalı Padraig Harrington, İngiliz Justin Rose ve Belçikalı Nicolas Colsaerts ise üçüncülüğü paylaştı.

Turkish Airlines Open 2016 şampiyonu Danimarkalı Thorbjorn Olesen ise bu yılki turnuvanın ikinci gününde eksi 10 vuruşla 7\'nci sırada yer aldı. Türk golfçülerden Ali Altuntaş günü 42\'nci, Leon Açıkalın 75\'inci, Taner Yamaç ise 78\'inci sırada tamamladı.

78 golfçünün katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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