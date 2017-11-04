T24 LogoT24 Logo
Spor

Turkish Airlines Open 2017'de üçüncü gün

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'de üçüncü gün sona erdi

04 Kasım 2017 20:15

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017\'de üçüncü gün sona erdi.
Avrupa Turu Rolex Serisi\'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017\'nin üçüncü günü tamamlandı. Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club\'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününü eksi 14 vuruşla tamamlayan İrlandalı Shane Lowry ile Taylandlı Kiradech Aphibarnrat birinciliği paylaştı. Eksi 12 vuruş yapan İrlandalı Padraig Harrington, İngiliz Justin Rose ve Belçikalı Nicolas Colsaerts ise üçüncülüğü paylaştı.
Turkish Airlines Open 2016 şampiyonu Danimarkalı Thorbjorn Olesen ise bu yılki turnuvanın ikinci gününde eksi 10 vuruşla 7\'nci sırada yer aldı. Türk golfçülerden Ali Altuntaş günü 42\'nci, Leon Açıkalın 75\'inci, Taner Yamaç ise 78\'inci sırada tamamladı.
78 golfçünün katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA ANTALYA SerikTurkish Airlines OpenAvrupa Turu Rolex SerisiTürk Hava Yolları THYBelekRegnum Carya Golf ClubShane LowryTaylandlı Kiradech AphibarnratEksiPadraig HarringtonJustin RoseBelçikalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24