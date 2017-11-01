Turkish Airlines Open 2017 başlıyor

GOLFTE European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017, Antalya Belek\'te yarın başlıyor. Regnum Carya Golf Kulübü\'nde düzenlenecek turnuvada, geçen yıl Rio\'da Olimpiyat madalyası kazanan Justin Rose ve gümüş madalya alan Henrik Stenson da yer alıyor.

Dünya golfünün en iyi organizasyonu olarak bilinen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017 yarın sabah başlıyor. Turnuvanın basın toplantısı, organizasyonun yapıldığı Regnum Carya Golf Otel\'de bu sabah yapıldı. Basın toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Opet Yönetim Kurulu Başkanı ve Regnum Otelleri sahibi Fikret Öztürk, Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu ile sporcular Justin Rose ve Henrik Stenson katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Ağaoğlu, bu yıl da turnuvada en iyi organizasyonu yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Ağaoğlu, golfte en iyi yeteneklerin bazılarını Antalya\'da izleme fırsatı bulacaklarını da sözlerine ekledi.

Organizasyona sponsorluk desteği veren işadamı Fikret Öztürk ise Opet şirketi olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman ağırlık verdiklerini hatırlatarak, Antalya\'nın dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu turnuva sayesinde golf sporunun Türkiye\'de popüler hale geldiğini belirterek, \"Hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu organizasyona başından beri destek veriyor. Golf sporunu desteklemeye de devam edeceğiz. Ancak bu türlü organizasyonlara sadece hükümetin veya devletin destek vermesi yeterli değil. Sponsorların da bunda büyük önemi var. Kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi. Bakan Çavuşoğlu, bu organizasyonun önümüzdeki yıl bir başka golf kulübünde devam edebileceğini belirterek, Antalya\'da çok iyi sporcuları ağırlamaktan memnunluk duyduğunu sözlerine ekledi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanan Justin Rose, Antalya\'da olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, \"Antalya\'da iyi deneyimlerim oldu. Çok prestijli bir turnuvadayız. Race To Dubai turnuvasından önce çok önemli bir organizasyon. Ödül çok büyük ve bu da herkesi buraya çekiyor\" dedi.

Geçen hafta Çin\'de yapılan turnuvada çok iyi performans sergilediğini de sözlerine ekleyen Justin Rose, \"Son 3 turnuvada iyi bir performans göstermek gerekiyordu. Önce Çin, şimdi Türkiye ve bir hafta sonra Dubai\'ye gitmem gerekiyor. Birincisini kazandım. Bir fark yaratmam için şimdi önümdeki iki turnuvaya bakmam gerekiyor. Turnuva oynadığınız zaman birinci ve ikinci arasında ödül açısından fark vardır. Ancak duygusu da vardır. Ödül tek motivasyon değildir. Son 4-5 yıldır klasmanda iyi bir noktada olduğumu düşünüyorum. 15\'in altına düşmedim. Dünyanın 3\'üncüsü olmam en iyi derecemdi. İlerlemek istiyorum. Bu noktadan yukarıya çıkmak istiyorum. Bunun için de daha çok turnuva kazanmam lazım\" diye konuştu.

Bir gazetecinin golfün tekrar olimpiyat oyunlarında olmasını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya Justin Rose, \"Golfün Olimpiyat oyunlarına tekrar katılmasını hep destekledim. Olimpiyat inanılmaz bir deneyim. Golfü daha özel hale getiren de golf dünyasının buna dikkat çekmesiydi\" diye konuştu.

Tiger Woods\'ın geri döneceğinin hatırlatılması üzerine Justin Rose, \"Kendisinin tekrar geri döneceğini görmek, onun heyecanlı olduğu hissini yaratıyor. Ama birdenbire kazanmaya başlaması gibi bir beklentim yok. Golf dünyası kendisini sağlıklı görmek istiyor. Bir iki hafta iyi oynayacaktır ama ilk basamağı atlatabilmesi çok önemli. Bu adımı atması da çok önemli\" dedi.

Geçen yıl Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan Henrik Stenson ise Antalya\'daki bu turnuvaya üçüncü kez katıldığını hatırlatarak, \"Türkiye\'de yapılan organizasyonun bu kısmı beni çok etkiledi. Burada iyi başarılar elde ettim. Turnuvada başarılı olmak için herkes elinden geleni yapacak. Ben de elimden geleni yapacağım. Burasını Race To Dubai\'ye giderken önemli turnuvalardan biri olarak görüyorum\" dedi.

Liderlik tablosunda bulunmak için Dubai\'nin önemli bir basamak olduğuna da vurgu yapan Henrik Stenson, \"Justin ve Tommy beni orada zorlayacaklar. Gerçekten benim için iyi bir yıl oldu. Ayrıca, 2020 Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalyayı tekrar almak istiyorum\" diye konuştu.

Henrik Stenson, Tiger Woods\'ın tekrar sahalara dönmesinden memnunluk duyduğunu belirterek, \"Eğer sağlıklı değilsen, en iyi oyuncu olamazsın. Sahalara geri döndüğünde aynı performansı göstermesi zaman alacaktır. Çünkü uzun bir ara verdi. İyi bir performans beklemek doğru değil. Ben de kendisini herkes gibi takip edeceğim\" dedi.

Antalya\'daki turnuvada, Justin Rose ve Henrik Stenson\'ın yanı sıra Turkish Airlines Open\'ın son şampiyonu Thorbjorn Olesen, kariyerinde üç major şampiyonluğu bulunan Padraig Harrington, Avrupa\'nın Ryder Cup ikonu Ian Poulter, Race to Dubai listesinin ilk sırasında yer alan Tommy Fletwood ve Avrupa Turu\'nun iddialı isimlerinden İngiliz golfçü Tayrel Hatton da mücadele edecek.

Dört yıl içinde ülkemizin en geniş ve en etkili tanıtım araçlarından biri haline gelen Turkish Airlines Open, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 330 milyon hanede izlenmişti. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantı odasına gelişler

- Konuşmalar

- Sporcuların açıklamaları

- Soru cevap bölümünden

- Toplu fotoğraf çekimi

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN- Namık Kemal KILINÇ- Gökhan HEBEPÇİ/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI