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Spor

Turkish Airlines Open 2017 başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017 başladı

02 Kasım 2017 17:15

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen golfte Avrupa Turu Rolex Serisi\'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017 başladı.
Türk Hava Yolları\'nın (THY) ana sponsorluğunda Belek turizm merkezindeki Regnum Carya　Golf Club\'ta gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017 başladı. Avrupa Turu\'nun sondan üçüncü ayağı olan turnuvada 78 golfçü mücadele ediyor. 2016 Rio Olimpiyatları\'nda altın madalya kazanan İngiliz Justin Rose, gümüş madalya kazanan İsveçli Henrik Stenson ile 2014 US Open\'ın galibi Alman golfçü Martin Kaymer, Turkish Airlines Open\'ın son şampiyonu Danimarkalı Thorbjorn Olesen, kariyerinde üç major şampiyonluğu bulunan Padraig Harrington, Avrupa\'nın Ryder Cup ikonu Ian Poulter, Race to Dubai listesinin ilk sırasında yer alan Tommy Fletwood ve Avrupa Turu\'nun iddialı isimlerinden İngiliz golfçü Tayrel Hatton da mücadele ediyor.
İlk gün atışlarıyla başlayan turnuvada Türkiye\'yi 3 golfçü temsil ediyor. Profesyonel golfçü Ali Altuntaş ile amatör olarak turnuvada mücadele eden Taner Yamaç ve Leon Açıkalın, çok sayıda golf severin takip ettiği turnuvada yarışıyor.
Yarışmacılar dört gün boyunca 7 milyon dolar tutarındaki toplam ödülden pay alabilmek için mücadele edecek. Bu yılki turnuvada \"par-3\" 14\'üncü delikte tek vuruşta topu deliğe sokmayı başaran oyuncular, turnuva sponsorlarının ikramı olan 1 milyon uçuş mili kazanacak. 55 ülkede yapılacak canlı yayınlarla 500 milyon hanedeki 1.5 milyar insana ulaşması planlanan organizasyon, 5 Kasım\'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, turnuvada mücadele eden Serik Belediye Spor Golf Kulübü\'nün oyuncusu Ali Altuntaş\'a, hocası Bekir Kara ise National Golf Club\'ün milli sporcusu Taner Yamaç\'a destek verdi.
Turnuvada bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 120 gönüllü ücret almadan görev yapıyor.

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