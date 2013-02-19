Turkcell'e ve Türk Telekom'a idari para cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Turkcell ve Türk Telekom'a idari para cezası verdi.

Kurul kararına göre, BTK, abonelerin uluslararası dolaşım hizmetine ilişkin olarak faydalandıkları tarife paketlerinin adlarına ve ücret bilgilerine faturalarda açık olarak yer verilmemesi nedeniyle Turkcell'e, 2011 yılı net satışlarının (8 milyar 332 milyon 40 bin 983,17 lira) yüzbinde 5'i oranında idari para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca, iade yapılan abone sayısı ile ilgili Kuruma yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilen Turkcell'e, 2010 yılı net satışlarının (8 milyar 172 milyon 652 bin 738,27) yüzbinde 5'i oranında idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Uluslararası dolaşım yapan bazı abonelerin fazladan ücretlendirilmesine ilişkin uygulamaların boyutlarının; bazı abonelerin Turkcell sistemlerinin çalışma prensibi çerçevesinde tanımlanan ikinci paket kapsamında paketlerindeki görüşme sürelerinden daha fazla kullanım uygulamalarının boyutlarının tespit edilmesi için Turkcell hakkında soruşturma açılmasını kararlaştıran Kurul, soruşturma süresini de 6 ay olarak belirledi.

Türk Telekom'a ceza

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yönettiği şebekenin büyüklüğü ve muhtemel kesintilerin etkileri dikkate alındığında bu şebekenin ulusal düzeyde kritik bilgi altyapısı olduğu değerlendirilmesinde bulunulan Kurul kararında, 27 Nisan 2012'de yaşanan kesintinin, şebekede tek bir kişi tarafından yapılan önceden planlanmamış lokal bir çalışmanın geniş kapsamlı internet kesintisine neden olduğunun görüldüğü belirtildi.

BTK, "işletmecinin, uluslararası standartlara ve/veya Kurumun belirlediği hizmet kalite standartlarına uymaması" hükmü doğrultusunda, Türk Telekom'a 2011 yılının net satış tutarının (7 milyar 374 milyon 599 bin 666,22) yüzbinde 8'i oranında idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Danıştay 13'üncü Dairesi'nin yürütmeyi durdurdurma kararının tebliğ edilmesine rağmen, Lokum tarifesine kaydedilen abonelere perakende seviyede internet hizmetini devam ettirmesi nedeniyle Türk Telekom'a 2011 yılı net satış tutarının (7 milyar 374 milyon 599 bin 666,22 lira) yüzbinde 5'i oranında idari para cezası verdi.