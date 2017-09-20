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Ekonomi

Türk ve Suriyeli işçilerden ortak zam eylemi

Mehmet CANDAN - Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)- İZMİR Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Türk ve Suriyeli sayacı işçileri bir araya gelip firmaların kendilerine ödedikleri ücretlerin düşük olduğunu öne sürerek eylem yaptı

20 Eylül 2017 19:19

Mehmet CANDAN - Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)- İZMİR Ayakkabıcılar Sitesi\'nde çalışan Türk ve Suriyeli sayacı işçileri bir araya gelip firmaların kendilerine ödedikleri ücretlerin düşük olduğunu öne sürerek eylem yaptı.
İzmir Ayakkabıcılar Sitesi\'nde çalışan Türk ve Suriyeli uyruklu sayacı işçileri, emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Site yönetimi önünde toplanan yaklaşık 500 sayacı işçisi site içerisindeki Ayakkabıcılar Odası\'na kadar yürüdü. Eylemciler \'Hakkımızı isteriz\', \'Sayacılar yürüyor\' sloganları atarken Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata\'nın dışarıya çıkıp kendilerini dinlemesini ve sorunlarına çözüm bulmasını istedi. Yürüyüş ve eylem sırasında ise polis güvenlik önlemi alarak olumsuz bir durumun yaşanmamasını sağladı. İşçiler kendilerine düşük ücret verildiğini belirterek işverenlerden zam talebinde bulundu.
Oda Başkanı Ata ise işverenlerle görüşüp sorunun çözümü için çaba göstereceğini belirtti. Ücret sorununun sadece İzmir\'le sınırlı olmadığını belirten Ata, \"Sayacılar aldıkları ücretlerden dolayı zam istemek amacıyla yürüyüş yaptı. Daha önce Gaziantep, Kahramanmaş\'ta eylem yaptılar. Dün de İstanbuul\'da çalışan sayacılar zam taleplerini dile getirdi. Bugün de burada toplanan hem Türk hem de Suriyeli sayacılar zam için yürüdü. Odamıza gelip bizimle görüştüler. Temsilcileriyle toplantı yaptık. Arkadaşların 5 yıl önceki ücretlerle çalıştıkları bazı işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yönünde şikayetleri oldu. Biz de oda olarak konuya müdahil olduk. İlginç şekilde daha önce haksız rekabetle ücretleri düşürdüğü ileri sürülen Suriyeli işçilerle, bu durumdan şikayet eden Türk işçiler birlikte hareket ettiler. Biz de taleplerini işverenlere ileteceğiz\" dedi.
Eylemciler görüşmenin ardından olaysız dağıldı.

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