Türk uçağını Naitulus arayacak

Suriye'nin Akdeniz'de düşürdüğü Türk uçağına ve pilotlara ulaşmak için Titanik başta olmak üzere Bismark, Lusitania gibi birçok tarihi gemi batıklarını bulan ünlü Naitulus gemisinin görev alması gündeme geldi.

Akdeniz ile Ege Denizi'ndeki tarihi batıkları bulup bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye'de bulunan, Robert Ballard'ın başkanlığını yaptığı Amerikan Deniz Araştırma Vakfı (Ocean Exploration Trust) bünyesindeki 'Naitulus' araştırma gemisine, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'ye gitmek üzere hazır olması yönünde talimat verildiği belirtildi.

Suriye tarafından düşürülen silahsız Türk keşif uçağının bulunabilmesi için bölgeye sevk edilmesi planlanan gemiyle ilgili Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıkları'nın temas halinde olduğu bilgisi edinildi.

Suriye tarafından geçen cuma günü öğle saatlerinde düşürülen Türk keşif uçağının bulunabilmesi için Dr. Robert Ballard'ın başkanlığını yaptığı Amerikan Deniz Araştırma Vakfı (Ocean Exploration Trust) bünyesindeki Naitulus araştırma gemisinin de bölgeye gönderilmesi için ABD ve Türk Dışişleri Bakanlıkları'nın görüştüğü öğrenildi

Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki tarihi batıkları bulmak üzere yaklaşık üç yıldır Türkiye'de bulunan ve Bodrum ve Karya Bölgesi, Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ile bilimsel araştırmalara katılan Naitulus araştırma gemisinin Titanik başta olmak üzere Bismark, Lusitania gibi birçok tarihi gemi batıklarını bulduğu kaydedildi.

65 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde, olan 36 mürettebatın bulunduğu geminin İstanbul'da demirli olduğu öğrenildi.

BOSAV Başkanı ve Naitulus'un Türkiye'deki sorumlusu kaptan Tufan Turanlı, "ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Vakıf Başkanı Dr. Ballard ile görüşüp, Naitulus'un Türkiye'ye yardımcı olması için her türlü hazırlıkları yapmasını istedi. Dr. Ballard ile kısa süre önce görüştük, Naitulus'un düşen uçağın tam yerinin belirlenmesi ve çıkartılması konusunda çalışmalar yapmak üzere hazırlanmasını istedi.

Biz de yaklaşık 5 bin metre derinliğe kadar çok net görüntü sağlabildiğimizi ve görev için hazır olduğumuzu bildirdik. Sayın Dr. Ballard da ilgili makamların gerekli izinlerinden sonra hemen yola çıkabileceğimizi, bu yönde hazırlıklarımızın tamamlanması talimatını verdi.

Şu anda Türk makamlarından konuyla ilgili bilgi bekliyoruz. Naitulus zaten üç yıldır Türk karasularında her türlü bilimsel ve kültürel çalışmalara destek veriyor. Türk bilimadamları da Naitulus'ta çalışmalarını sürdürüyor" dedi.