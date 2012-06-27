'Türk uçağı kasıtlı provokasyondu'

Türk askeri keşif uçağının geçtimiz cuma günü Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili bir açıklama da ırkçı Rus lider Vladimir Jirinovski'den geldi. Türk uçağının Suriye hava sahasını ihlal etmesini kınayan Jirinovski, bunun kasıtlı bir provokasyon olduğunu savundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Rusya Duma Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rus Liberal Demokratlar Partisi Başkanı Jirinovski, Türk askeri uçağın Suriye hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınadığını söyledi. Jirinovski bu olayın Türkiye tarafından yapılan kasıtlı bir provokasyon olduğunu iddia etti.

Askeri müdahalenin önünü açmak için Avrupa'da bir kesimle, ABD ve NATO'nun son zamanlarda Suriye'deki şiddet olaylarını tırmandırdığını savunan ırkçı Rus lider Jirinovski, Suriye'de şiddet ve gerginliğin provoke edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

'Suriye'nin hareketi doğru ve haklı'

Türkiye'nin de bu uluslararası provokasyonlara kendini bulaştırdığını savunan Jirinovski, Ankara'nın kasıtlı olarak savaş uçağını Suriye hava sahası ve egemenliğini ihlal etmeye gönderdiğini öne sürdü. Suriye hava savunma sisteminin doğru ve haklı bir şekilde hareket ettiğine dikkat çeken Vladimir Jirinovski, Türkiye'yi bu gibi provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı.

'Türkiey muhalefeti silahlandırmasın'

Rus Liberal Demokratlar Partisi Başkanı Jirinovski, Türkiye'yi aynı zamanda hayallere kapılan Suriye muhalefetini silahlandırma ve ona askeri destek sağlama çabalarına son vermeye çağırdı.

İran'a destek

Rusya ise, BM’in Suriye özel temsilcisi Kofi Annan’ın Suriye konusunda düzenlenmesi beklenen uluslararası konferansa katılım çerçevesinde İran’a yaptığı davete tam destek verdiğini yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, İran'ın uluslararası konferansa davet edilmesinin doğru bir adım olacağı belirtildi. (ntvmsnbc)