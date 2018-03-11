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Dünya

Türk uçağı İran'da düştü

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 11 Mart (DHA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden özel bir Türk uçağının İran hava sahasında düştü

11 Mart 2018 23:32

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 11 Mart (DHA) - Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a giden özel bir Türk uçağının İran hava sahasında düştü.
İran medyası, uçağın İran\'ın orta-batı kesiminde Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Şehrekürd (Shahrekord) kenti etrafında düştüğü aktardı. İran medyasının İranlı yetkililere dayandırarak verdiği haberde, uçakta 3\'ü mürettebat 11 kişinin olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü alana arama kurtarma ekipleri sevk edilirken bölgenin engebeli olması nedeniyle çalışmaların zorlukla yürütüldüğü kaydedildi. İran yerel medyası ise görgü tanıklarının ifadelerine göre uçağın düşmeden önce alev aldığını uçağın enkazından hala dumanların yükseldiğini duyurdu.
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