

Die Welt gazetesi ‘Türk travması' başlığıyla yayınladığı yorumda, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ermeni tehciri ile ilgili sözlerine Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi değerlendiriyor:

“Türkiye'de milli efsaneler ve hissiyat aydınlanma ve akıldan ağır bastığı için yüz yıl önceki soykırıma adını koyan herkes yoğun saldırıya hedef oluyor. Papa'dan sonra Almanya Cumhurbaşkanı da sert tepkilerden nasibini aldı. Almanya'nın nasıl tavır alacağı haftalarca tartışıldıktan sonra gerçeklik siyasi taktikten üstün çıktı. Ankara bunu bir yenilgi olarak değerlendiriyor ama bazı tartışmalar vardır ki, NATO müttefikinden bile esirgenmesi mümkün değildir. Türkiye zor tarihiyle yüzleşmezse, şimdi ve gelecekteki problemlerini çözemeyecektir. Bu, bütün milletler için geçerlidir. Türkiye tarihle hesaplaşma gereğini ne kadar çabuk idrak ederse, iç barışa da o kadar çabuk kavuşur. Ama ne yazık ki bunu kavrama noktasının çok uzağında duruyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ermenilerin katledilmesinin soykırım olarak nitelendirilmesiyle ilgili tartışmaya şu satırları ayırmış:

“Ankara bilhassa Almanya Cumhurbaşkanı'na çok öfkeli. Dışişleri bakanı Türk milletinin Gauck'un sözlerini unutmayacağını ve affetmeyeceğini söylüyor. Türkiye, müttefiklerini temsil eden devlet başkanlarını saldırgan ifadelerle eleştirerek daha fazla yalnızlığa sürüklenmemeye dikkat etmelidir. Aksine son zamanlarda dış politikasının neden başarısızlığa uğradığına ve dostlarının ona neden inanmadığına yanıt aramalıdır.”