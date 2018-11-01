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Spor

Türk Telekom - Partizan: 77-72

ANKARA (DHA) SALON: Ankara HAKEMLER: Joseph Bissang, Amit Balak, Jordi Aliaga TÜRK TELEKOM: Landesberg 12, Yunus Sonsırma 7, Gabriel 16, Campbell 13, Stimac 12, Serhat Çetin 3, Metin Türen 6, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 4, Kaya Peker 4 PARTİZAN: Paige

01 Kasım 2018 01:34

ANKARA (DHA)

SALON: Ankara
HAKEMLER: Joseph Bissang, Amit Balak, Jordi Aliaga
TÜRK TELEKOM: Landesberg 12, Yunus Sonsırma 7, Gabriel 16, Campbell 13, Stimac 12, Serhat Çetin 3, Metin Türen 6, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 4, Kaya Peker 4
PARTİZAN: Paige 14, Bandja Sy 2, Marinkovic 28, Jankovic, Landale 8, Gagic 7, Velickovic 2, Zagorac 2, Brown, Nikolic 9, Pecarski, Gegic
1\'İNCİ PERİYOT: 28-14
İLK YARI: 46-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-52
5 FAUL ALAN: 37.53 Bandja Sy (Partizan)

ULEB Avrupa Kupası C Grubu 5\'inci hafta maçında Türk Telekom kendi sahasında Sırbistan\'ın Partizan takımını 77-72 mağlup etti.

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