Türk Metal-Sen işçileri eylemlerine devam ediyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - İŞVEREN Sendikası olan Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) ile ücret artışı konusunda uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası\'nın üyesi 4 bin 500 işçi, Manisa\'daki 16 fabrikada eylemlerini sürdürüyor.

Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, ülke genelinde olduğu gibi Manisa\'da da eylemlerine devam ediyor. 1 Aralık\'tan bu yana pazartesi ve perşembe günleri fabrika içinde ve dışında eylem yapan işçiler, Manisa\'da fabrika önünde yürüyüş yaptı. Sendikanın il genelinde yetkili olduğu 16 fabrikadaki toplam 4 bin 500 işçi, mesai bitiminin ardından fabrikaların önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde yürüdü.

Türk Metal Sendikası Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde (MOSB) yetkili oldukları fabrikalarda gerçekleştirilen yürüyüşe katılarak işçilere destek oldu. İşçiler, yürüyüş sırasında \'Direne Direne Kazanacağız\' ve \'Baskılar Bizi Yıldıramaz\' sloganları attı.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Dereli, ücret artışı ve parasal maddeler üzerinde uzlaşma sağlayamadıklarını dile getirerek, uzlaşma sağlanıncaya kadar eylemlerin devam edeceğini söyledi. Dereli, \"Çalışanlarımız artık emeğinin karşılığını almak istiyor. Alınterimiz, emeğimiz, çocuklarımız için kazanmak istiyoruz. Çünkü biz, sektörde yaşanan bütün olumlu gelişmelere rağmen, ekonomik büyümeye rağmen, krizdeyiz, mutsuzuz, huzursuzuz, gerginiz. Yaşanan adaletsizliğe itiraz ediyoruz. MESS çalışan için yaptığı talepleri kabul etmiyoruz. Eylemlerimiz daha başlangıç. Bu mücadeleden galip çıkana kadar, bu yoldan dönmeyeceğiz. Eğer bizim fedakarlığımıza iyi niyetimize karşı MESS\'in cevabı buysa, bizim vereceğimiz cevaba da herkes hazır olsun. Biz bir kere sokaklara çıkarsak, kolay kolay geri dönmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin\" diye konuştu.

Dereli son olarak, MESS ile uzlaşma sağlanmadığı takdirde işyerlerinde grev kararı alabileceklerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI