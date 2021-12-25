Türk Metal, grev kararı aldı

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede işçiler sık sık, “Direne direne kazanacağız", "Ölümüne çalıştık kazanacağız", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Eylemse eylem grevse grev", "Şartel inecek bu iş bitecek” sloganlarını attı.

Evrensel'in haberine göre kongrede konuşan Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, “Pandemi nedeniyle zor günler geçirdik. Yüksek enflasyon ve artan dolar yaşamımızı zora soktu. TİS sürecinde eylemlere başladık ve hakkımızı alacağız. Çünkü biz ölümüne çalıştık kazanacağız” dedi.

"Yaşadığımız bu sürecin adı krizdir" diyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Ekonomik krizi yaşıyoruz pandemiyle birlikte. Gözümüz dövizde dolar çıktıkça paramız eriyor. Dayama gücümüzün sınırındayız. Bir gece cebimizde 100 lira ile yatıyoruz 90 lira ile uyanıyoruz böyle adalet istemiyoruz biz böyle düzen istemiyoruz. Pandemi bizi vurdu, çip krizi bizi vurdu, biz bu karanlık tablodan nasıl çıkacağız mücadele ederek, direnerek işi bırakarak buradan çıkarız. Günlerdir hepimiz ayaktayız sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonraki süreçte eylemse eylem grevse grev. Bütün bölgelerde eylemlerle mücadelenizi yükseltiyoruz. Eylemlerimizi devam ettireceğiz pazartesi gününden itibaren. Bu sürecin sonunda muhataptan cevap gelmezse Kocaeli meydanında miting yapacağız” dedi.

Grev kararını alarak geldiğini söyleyen Kavlak, “24 Aralık itibariyle grev kararını aldık artık her yer eylem yeridir. Bu süreci en kısa sürede bitirmek istiyoruz. MESS’e sesleniyorum artık deniz bitti, deniz bizim için biterse sizin içinde biter. Bizi artık oyalamayın hakkımızı verin” dedi.

TÜİK’in açıkladığı çakma enflasyona değil çarşıya pazara göre hakkımızı istiyoruz diyen Kavlak, “Kayıplarımızı istiyoruz. Bununla yetinmiyoruz refah payı istiyoruz. Büyüttüğümüz ekonomiden payımızı istiyoruz. İtirazımız cebimizden uçup giden parayadır, küçülen ekmeğedir. Ben dün aldığım peyniri, zeytini bugün alamıyorum. TÜİK’in açıkladığı rakamlara kimse inanmıyor. Bizim karşımıza bahanelerle gelmeyin sizin yaşadığınız kriz de bizim yaşadığımız pembe dizi mi? Çip kriziyle gelmeyin” dedi.