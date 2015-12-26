Türk hackerlar: Rusları hack’ledik

Türkiye'de bir haftadır süren ve banka ve kamu kurumlarının internet sitelerinin kilitlenmesine neden olan siber saldırılar sonrasında, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, 19 bin Rus vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini iddia etti.

Türkiye’de Hacker grubu Anonymous'un, yaklaşık 10 günden beri düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı banka ve kamu kurumlarının sitelerinde sorunlar yaşandı. Anonymous'un bu saldırılarına karşılık olarak Türk hacker grubu Ayyıldız Tim karşılık verdi.

Türk hackerların sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları duyuruda, "19 bin Rus’un hayatını hack’ledik. Bu saldırılarımız yapacaklarımız karşısında sadece bir çerezdir. Bu saldırıyı yapan siber saldırı birim başkanımıza teşekkür ederiz. 19 bin Rus'un tüm bilgileri ele geçirilmiştir. Veri çekimi devam etmektedir" denildi. Ayyıldız Tim ayrıca, Rus Ekonomi Bakanlığı sitesinin yayınının da durdurulduğunu da iddia etti.

Türkiye'yi IŞİD'e destekle suçlayan Anonymous, geçen ay siber savaş ilan etmiş, “Türkiye uzun yıllardır IŞİD’in petrolünü satın alıyor ya da kara borsada satılmasına yardımcı oluyor. IŞİD militanları canları istediği gibi Türkiye sınırını kullanıyor. Türk hükümetinin sitelerine koordineli saldırılar gerçekleştireceğiz; e maillerini, sosyal medya hesaplarını ele geçireceğiz” demişti.