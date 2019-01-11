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Sağlık

Türk akademisyen projesi Avrupa'da

GAZİMAĞUSA, (DHA)- DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr

11 Ocak 2019 15:41

GAZİMAĞUSA, (DHA)- DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi\'nden Dr. Özge Cumaoğulları Eker, Avrupa Bilim ve Teknoloji Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında Kolon ve Rektum (Kolorektal) kanseri genetiği ile ilişkili devam eden \'COST Action TRANSCOLONCAN\' projesindeki araştırmacılar arasına girdi.

Kolon ve Rektum Kanseri (Kolorektal) konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı projeye dahil olan Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni temsil edecek. Birçok önemli araştırmacı ve çalışma grubunun dahil olduğu projenin amacı, kolorektal kanserlerde izlemeyi kolaylaştırıcı, erken tanı ve tedavide kullanılabilecek genetik değişimleri belirlemek, kişiselleştirilmiş tedaviye özgü yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve sonuçların bir araya getirilmesi olarak açıklandı.

Araştırmalarına devam etmek için 6 aylığına Avrupa’da bulunacak Dr. Eker, 28 ülkenin dahil olduğu bu proje kapsamında toplantılara katılacak. KKTC’de en sık gözlenen kanser türlerinden biri olan kolorektal kanser genetiğini araştıracak.

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