Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Esslingen şehrinde dört kişilik Türk aile, evlerinde ölü bulundu. Ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti belirtildi.

Olay, Obertürkheim Caddesi’ndeki Öztürk Ailesi’ne ait evde meydana geldi. Mercedes firmasında teknisyen olarak çalışan 29 yaşındaki Turgay Öztürk, aynı yaştaki eşi Filiz Öztürk, 5 yaşındaki oğulları Mert ve 3 yaşındaki kızları Minel evlerinde ölü bulundu. Turgay Öztürk'ün annesi tarafından ölü bulunan 4 kişilik Öztürk ailesinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan haber göre, polis, olayın herhangi bir saldırı ya da intihar olmadığını belirtti. Savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Olayın yaşandığı evin yakınına ölenlerin yakınlarına psikolojik destek vermek için taziye çadırı kuruldu.