Türk: 12 Eylülcüler yargılanamaz

T24 - Eski Adalet Bakanı Türk ceza hukuku açısından bakılınca Anayasa’nın Geçici 15. Maddesi’nin kaldırılmasının 12 Eylülcülerin yargılanmasına izin vermediğini söyledi.



Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk tekrardan gündeme gelen başkanlık sistemi ve referandum sonrası kaldırılan Anayasa’nın Geçici 15. Maddesi ile darbecilerin yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin durumu NTV’ye değerlendirdi.



Türk, ceza hukuku açısından bakılınca sonradan suç kabul edilen durumların yargılanmasına izin verilmediğini hatırlattı. “Geçici 15. Madde ile suç olmaktan çıkan fiilin kaldırılması onun yargılanmasına izin vermez ancak sonrası için sembolik bir anlamı vardır” diyen Türk darbe girişimlerinin yargılanabildiğini ama darbenin başarıya ulaşması halinde yargılanmadığını söyledi.



Türkiye’nin artık askeri vesayet sistemi ile yaşamak istemediğini göstergesi olması açısından bu maddenin kalkmasının önemli olduğunu açıklayan Türk Bakanlık sistemini de yorumladı.



2011 Genel Seçimleri’nden sonra yeni bir Anayasa yapılacağına dair Başbakan’ın mesajlar verdiğine dikkat çeken eski Adalet Bakanı bu sistemede yasama, yürütme ve yargının tamamen ayrıldığını belirtti.



“Bizde parlamenter sistem geçerli. Yasama, yürütme ve yargı ayrı ama başkanlık sisteminde bu daha kesin. Başkanlıkta başakn yürütmenin başı ve kendisi ile yardımcısı halk tarafından seçiliyor” diyen Türk sözlerini, “Parlamento da halk tarafından seçiliyor ama başkanı görevden alamıyor. Oysa parlamenter sistemde güven oyu alamayan hükümet düşebilir. Başkanlık sistemi ABD’de uygulanıyor ama orası federal bir devlet ve 50 eyaleti var. O 50 eyalette bir başkan ve kendi meclisi var. Ayrıca federal bir de meclis var” diye sürdürdü.



Fransa’da ise yarı başkanlık sistemi olduğunu ve bunun bizim sisteme daha yakın olduğunu kaydeden Sami Türk başkanlık sistemine geçilmesi halinde başkanın cumhurbaşkanı olacağını belirtti.



