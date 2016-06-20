Turizmciler detoksu keşfetti



Vücudun toksinlerden arınması, başka bir deyişle bedenin içten temizlenmesi anlamına gelen detoks, gıda ve sağlıktan sonra turizm sektöründe de duyulmaya başladı. Turizm şirketleri, sağlıklı yaşamın ön plana çıkarıldığı ‘detoks tatilini’, uzun yıllardır rağbet gören wellness tatilleriyle birleştirerek daha da cazip hale getiriyor.

Klasik tatil anlayışının tersine, vücudu arındırma amacı taşıyan detoks tatilinde, kahve, şeker ya da alkolün yerini meyvelerden oluşan bir detoks kokteyli, besleyici gıdalar ya da organik mutfak ürünleri alıyor. Sağlık ve Wellness Seyahatleri Acentesi FIT’nin müdürü Claudia Wagner, ‘Geçmişte perhiz kürü olarak adlandırdığımız şey günümüzde detoks olarak anılıyor’ diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır farklı perhiz kurları organize eden FIT, ‘bedenin içten temizliği’ anlayışı yeni olmasa da, detoks tatili alternatiflerine ilginin arttığını belirtti. Claudia Wagner, insanların günden güne sağlık bilincinin arttığına dikkat çekerek, tatilde de bundan feragat etmek istemediklerine dikkat çekiyor.

Detoks-Wellness bir arada

İlginin artması üzerine bazı seyahat acenteleri da bir nevi hafifleştirilmiş detoks tatili sunmaya başladı. Tamamen detoks yapılacak bir kür yerine, organik mutfak ve besleyici gıdalardan oluşan tatil seçenekleri, wellness seçeneklerinin yer aldığı tatil alternatifleriyle birleştirildi.

Alman Tui seyahat acentesi sözcüsü Miranda Kerr, geleneksel ve fizyoterapik tedavinin, örneğin kneipp kürü adındaki egzersiz yoluyla tedavinin yer aldığı tatil konseptine Almanya’da ilginin arttığını dile getirdi. Kerr, özellikle de kadınların bu konsepte ilgi gösterdiğini belirtti.

Tui, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki cazip fiyatlar nedeniyle bu ülkelerdeki tedavi kürü tatillerine olan talebin de arttığına dikkat çekiyor.

Yine de güneş, deniz, kum..

Detoks tatili sağlıklı yaşamdan feragat etmek istemeyenlere cazip gelirken, yine de kısa vadede klasik tatil anlayışıyla rekabet edemeyecek gibi görünüyor. Turizm uzmanı Martin Lohmann’a göre, fitness ve kür tatillerinin piyasa payı geçen yıllara oranla hafif bir düşüş yaşadı. Lohmann, Alman turizm araştırma şirketi FUR tarafından yapılan ‘Seyahat Analizleri 2016’ anketine katılanların sadece yüzde 5’inin bir sağlık tatili yapabileceğini belirttiklerine dikkat çekiyor.

Seyahat Analizleri 2016'ya göre, Almanların tatil listesinin en üst sıralarında güneş ve sahil, dinlenmek ve doğa tatili yerini koruyor.