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Spor

Turgutluspor'da 3 eksik

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3

11 Ekim 2018 17:46

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta teknik direktör Ahmet Duman yönetimindeki ilk maçta cumartesi günü Ankara Adliyespor\'a konuk olacak Turgutluspor\'da sakatlıkları süren Fatih ve Tugay\'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Furkan Mehmet görev yapamayacak. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Kasaba, eksiklere rağmen rakibini deplasmanda yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.
Teknik direktör Ahmet Duman, \"Turgutluspor kendisine yakışmayan bir yerde. Ligde 9 günde 3 maç oynayacağımız zorlu bir periyottayız. Bir an önce bulunduğumuz yerden uzaklaşarak üst sıralardaki yerimizi almak istiyoruz\" dedi.

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