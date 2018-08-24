Turgutluspor'a Sezer morali

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele edecek Turgutluspor, Kartepe kampının ardından verilen 4 günlük iznin sona ermesiyle çalışmalarına başladı.

7 Eylül Stadı\'nda gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden başkan Hakan Sezer, baklava ikram ederek teknik ekibin ve futbolcuların bayramını kutladı. Antrenmanda Turgutluspor sevdalısı down sendromlu taraftar Ümit Akkuş\'a takım kaptanı Mustafa Özgen kendi elleriyle baklava yedirdi. Başkan Hakan Sezer, \"Ligde haftaya deplasmanda ilk maçımıza çıkacağız. Çıktığımız bu yolda her zaman başımız dik, alnımız ak yürüyelim. Başımız hiçbir zaman yere eğilmesin. Allah yardımcınız olsun\" dedi.

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