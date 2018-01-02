T24 LogoT24 Logo
Spor

Turgutluspor'a Semih engeli

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3

02 Ocak 2018 18:54

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Play-Off yarışı veren Turgutluspor, ara transferde anlaşmaya vardığı isimlerden Semih Durmuş konusunda kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un engeline katıldı. Daha önce kulübü ve kendisiyle anlaşılan tecrübeli savunma oyuncusu için Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un son anda ret cevabı vermesi, kırmızı-siyahlıları şoke etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin\'in Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ile bir görüşmesi sonrası anlaşmaya varılan Semih\'in imzası beklenirken veto haberi geldi. Manisa ekibinin yönetimi, Turgutluspor\'u arayarak pürüz çıktığını ve transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZTURGUTLU DHA TFFLigGrup PlayOffTurgutlusporSemih DurmuşManisa Büyükşehir BelediyesporDahaTurgutlu Belediye Başkanı TurgayManisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt AktanSemihManisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24