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Turgutlu'da yoğun sis

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle karayolunda araç yoğunluğu oluştu

09 Ocak 2018 14:27

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle karayolunda araç yoğunluğu oluştu.
İzmir- Ankara karayolunun Turgutlu ilçesi güzergahında, dün geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı büyük oranda düşerken, yolda bu nedenle araç yoğunluğu görülmeye başladı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi\'nden Derbent Mahallesi\'ne kadarki 10 kilometrelik bölümde etkili olan sis nedeniyle sürücüler ulaşımda sıkıntı çekmeye başladı. Yol üzerinde birçok hasarlı kaza meydana geldi. Sabaha karşı kent içinde de kendini gösteren sis, havanın ağarmasıyla birlikte buradaki etkisini yitirdi. Trafik ekipleri, sisin etkili olmayı sürdürdüğü karayolunda önlem aldı, sürücüleri, yakın takipten kaçınmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücüler ise herhangi bir kaza olmaması için karayolunda yavaş ilerliyor.

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