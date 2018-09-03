Turgutlu'da rahvan at yarışları heyecanı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

Turgutlu\'da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği işbirliğinde rahvan at yarışları düzenlendi.

Koşukırı Mevkii\'ndeki Irlamaz Spor Vadisi Rekreasyon Alanı\'nda hazırlanan 800 metrelik kum pistte gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye\'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 180 at, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 3\'lü tay, 4\'lü tay, ithal A Grubu olmak üzere 7 kategoride yarıştı. Yarışlar sonunda 7 kategoride dereceye giren atların sahiplerine para ödülü, kupa ve madalya verildi.

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