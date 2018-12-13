Turgutlu beyaza büründü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Turgutlu\'da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki Çaldağı ile 1250- 1500 metre rakıma sahip Dağmarmara, Kabaçınar, Güney ve Hacıisalar mahallelerinde etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilenler, sokaklarda fotoğraf çekip, kartopu oynadı. İlçe sakinleri ve sürücüler, yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda güvenlik güçlerince uyarıldı.

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