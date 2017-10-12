TÜPRAŞ'ta protesto eylemi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'nde 4 işçinin yaşamını yitirmesinden sonra işçiler bugünkü mesailerine protesto ile başladı. Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, yaptığı açıklamada, \"Taşeron sistemi örgütsüz, kuralsız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvencesiz, her şeyden önemlisi de ucuz işgücü ve denetimsiz bir çalışma sistemidir. Yaşanan iş cinayetidir. Sonuçta da olan yine biz emekçilere olmaktadır. Yaşanan bu iş cinayetinde yönetimsel olarak kimler sorumluysa bunun açığa çıkarılması için tüm imkanlarımızı ortaya koyacağız\" dedi.

TÜPRAŞ\'ta 10 bin metreküplük nafta tankında dün meydana gelen patlamada, Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Dere, Mehmet Karademir adlı işçiler öldü. Patlamadan sonra ölenlerin işçi arkadaşları da bugün mesailerine protestoyla başladı. Ölen işçiler için saygı duruşunda bulunan rafineri çalışanları adına Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, açıklama yaptı. Oktay, şunları söyledi:

\"Ülkede kanayan bir yara haline gelen taşeron sisteminin yeniden düzenlenmesine dair yıllardır basın ve kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda bir kez daha haklılığımızı ortaya koymuştur. Tamamen sermayenin daha az işgücü maliyeti ve daha çok para kazanma hırsı üzerine kurulan bu taşeronlaşma sistemi ölümlü iş cinayetlerini kaçırılmaz hale getirmiştir. Bu tür ölümlü iş cinayetleri sıralamasında Türkiye Avrupa da birinci, dünyada ise ikinci sırayı almaktadır. Taşeron sistemi örgütsüz, kuralsız iş sağlığı ve güvenliği açısından güvencesiz, her şeyden önemlisi de ucuz işgücü ve denetimsiz bir çalışma sistemidir. Yaşanan iş cinayetidir. Sonuçta da olan yine biz emekçilere olmaktadır. Yaşanan bu iş cinayetinde yönetimsel olarak kimler sorumluysa bunun açığa çıkarılması için tüm imkanlarımızı ortaya koyacağız.\"

Açıklamadan sonra işçiler, rafineriye girip iş başı yaptı.



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