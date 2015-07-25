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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta yeni terörle mücadele yasası

Tunus'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği Susa saldırısı sonrası hazırlanan yeni terörle mücadele yasası parlamentoda kabul edildi.

25 Temmuz 2015 13:52


Terörle mücadele yasası Tunus Parlamentosu'nda 174 üyenin evet oyu ile onaylandı. Oylamada hayır oyu kullanılmadı, 10 üye çekimser kaldı.

Yasa güvenlik güçlerinin yetkilerini önemli oranda artırıyor. Terör suçu işleyenler hakkında artık idam cezası verilebilecek. Terörizme destek olarak yorumlanabilecek kamuya açık beyanatlar hapisle cezalandırılacak.

Susa saldırısı dönüm noktası oldu

Tunus'un Susa kentindeki bir otele 26 Haziran'da düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası kamuoyunda büyük infiale neden olan saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmiş, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, olağanüstü hal ilan etmişti.

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. 23 yıl boyunca Tunus'u demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkelerde kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.

Gözlemcilere göre Tunus'ta demokrasi, devrimden bu yana aşama kaydetti. Yeni bir anayasanın kabul edildiği, parlamento seçimlerinin tamamlandığı ülkede geçen yılın sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimlerini laik Nida Tunus Partisi’nin lideri Beji Caid Essebsi kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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