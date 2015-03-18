Tunus‘ta silahlı saldırı



Tunus devlet kanalının verdiği bilgilere göre, parlamentonun önünde yaşanan silahlı çatışmanın ardından saldırganlar yakındaki Bardo Ulusal Müzesi'ne giderek orada çok sayıda kişiyi rehin aldı.

Tunus İçişleri Bakanlığı da radikal İslamcı militanların parlamento ve ulusal müzenin bulunduğu alana silahlı saldırıda en az sekiz turistin hayatını kaybettiğini ve bazılarının da rehin alındığını doğruladı. Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, müzenin güvenlik çemberine alındığı belirtildi.

Tunus güvenlik görevlileri, ülkeyi 23 yıl boyunca yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılında devlet başkanlığından devrilmesinden bu yana radikal İslamcılara karşı mücadele ediyor. Ayrıca hükümet Suriye ve Irak'ta radikal İslamcı örgütlerin safında savaşan İslamcı militanların Tunus'a dönerek saldırılar düzenlemesinden endişe ediyor.