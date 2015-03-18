T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tunus‘ta silahlı saldırı

Tunus’un başkenti Tunus’ta parlamento ve Bardo Ulusal Müzesi'nin bulunduğu alana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az sekiz turistin hayatını kaybettiği ve bazılarının da rehin alındığı açıklandı.

18 Mart 2015 17:22


Tunus devlet kanalının verdiği bilgilere göre, parlamentonun önünde yaşanan silahlı çatışmanın ardından saldırganlar yakındaki Bardo Ulusal Müzesi'ne giderek orada çok sayıda kişiyi rehin aldı.

Tunus İçişleri Bakanlığı da radikal İslamcı militanların parlamento ve ulusal müzenin bulunduğu alana silahlı saldırıda en az sekiz turistin hayatını kaybettiğini ve bazılarının da rehin alındığını doğruladı. Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, müzenin güvenlik çemberine alındığı belirtildi.

Tunus güvenlik görevlileri, ülkeyi 23 yıl boyunca yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılında devlet başkanlığından devrilmesinden bu yana radikal İslamcılara karşı mücadele ediyor. Ayrıca hükümet Suriye ve Irak'ta radikal İslamcı örgütlerin safında savaşan İslamcı militanların Tunus'a dönerek saldırılar düzenlemesinden endişe ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TunusBardo Ulusal MüzesiBakanlığıZeynel Abidin Bin AliSuriyeIrakDeutsche Welle Türkçe ReutersBÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24