Tunus'ta olağanüstü hal



Tunus'ta devlet başkanlığı muhafız alayının bulunduğu otobüse yapılan ve on iki kişinin ölümüne sebebiyet veren bombalı saldırı nedeniyle ülkede yeniden olağanüstü hal ilan edildi. Devlet Başkanı Kaid El Sebsi halka hitaben yaptığı konuşmada ‘terörizme savaş ilan ettiklerini' duyurdu. Başkent Tunus'un merkezinde meydana gelen patlamada en az 20 kişi de yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırıyı sert bir dille kınayarak, faillerin, saldırıyı planlayanların ve hamilerinin cezalandırılmasını istedi. Genel Sekreter Ban Ki Moon ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de saldırıyı telin etti ve “Tunus güvenlik güçlerine yapılan saldırı aynı zamanda Tunus toplumuna ve demokratik anayasasına yapılmış bir saldırıdır”, dedi.

Tunus devlet başkanlığı sözcüsü muhafız alayını taşıyan otobüsteki suikastın bir canlı bomba tarafından düzenmiş olabileceğini söyledi. Tunus'ta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet başkanı El Sebsi bugün İsviçre'ye yapacağı resmi ziyareti iptal etti. Son yıllarda radikal dinci teröristler Tunus'ta bir dizi saldırı düzenlemişlerdi. Haziran ayında bir militan turizm merkezi Susa'nın plajında 38 turisti öldürdükten sonra ölü ele geçirilmişti. Mart ayında Tunus'un merkezindeki Bardo müzesine yapılan silahlı saldırıda da 20 kişi can vermişti.

Tunus hükümeti, ülkenin hassas bölgelerinde terör saldırısı düzenlenebileceği endişesiyle iki gün önce terör alarmı vermişti. Susa'daki katliamın ardından ilan edilen üç aylık olağanüstü hal uygulaması ekim ayı sonunda kaldırılmıştı.

Son aylarda artan saldırıların genç Tunus demokrasisini istikrarsızlaştırmak amacıyla düzenlendiği tahmin ediliyor. El Kaide militanlarının faal olduğu Tunus'tan yaklaşık üç bin kişi IŞİD'e katılmak için Suriye ve Irak'a gitmişti.