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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta olağanüstü hal

Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, ülkede olağanüstü hal ilan etti.

04 Temmuz 2015 20:35


Tunus resmi haber ajansı TAP, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi'nin Tunus'ta olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Tunus'un Susa kentindeki terör saldırısından yaklaşık bir hafta sonra alınan kararla ilgili detaylı açıklama ise yapılmadı.

Essebsi'nin, ilerleyen saatlerde Tunus halkına hitaben bir konuşma yaparak kararın gerekçeleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Tunus'ta 2011'de Arap Baharı sırasında ilan edilen olağanüstü hal, ancak 2014'ün mart ayında kaldırılmıştı. uygulanan olağanüstü hal sırasında güvenlik güçlerine aralarında karşı koyanlara ateş etme yetkisinin de bulunduğu çok geniş yetkiler verilmişti.

Tunus'un Susa kentindeki bir otele 26 Haziran'da düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası kamuoyunda büyük infiale neden olan saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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