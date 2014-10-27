Tunus'ta laikler kazandı



Resmi olmayan sonuçlara göre Nida Tunus 217 sandalyeli meclisten 80 milletvekili çıkardı.

Seçimlerin favorisi olarak görülen İslamcı Nahda Hareketi ise 67 sandalyeyle ikinci sırada kaldı.

Nahda, 2011 yılında yeni anayasayı oluşturmak için yapılan kurucu meclis seçiminden en güçlü parti olarak çıkmıştı.

Üç yıl önce çoğunluk oylarıyla iktidara gelen Nahda'nın başını çektiği koalisyon hükümeti bazı vaatlerini yerine getiremedi ve aşırı dinci grupların ülkedeki kanlı eylemleri nedeniyle 2013 yılında ağır bir kriz yaşadı.

Nahda, aylarca süren görüşmelerden sonra iktidarı bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Nida Tunus kurucularından 87 yaşındaki El-Baci Kaid es-Sebsi, kendilerini İslamcıların karşısında laik taraf olarak pozisyonlandırdıklarını söylüyor ve solcu çevrelerden devrik Devlet Başkanı Bin Ali’nin eski yöneticilerine kadar çok sayıda muhalifi parti bünyesinde birleştiriyor.