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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta IŞİD dehşeti: 53 ölü

IŞİD militanlarının saldırdığı Tunus'taki askeri üste en az 53 kişi öldü.

08 Mart 2016 11:40


Tunus'taki bir askeri üsse onlarca cihatçı terörist tarafından yapılan saldırıda ölü sayısı 53'e çıktı. Libya sınırı yakınlarındaki Ben Gardane'deki çatışmada 35 saldırganın öldüğü, asker ve sivil ölü sayısının ise 18 olduğu açıklandı.

Tunus Devlet Başkanı El Bacı Kaid el Sebsi'nin, saldırının ‘yeni bir devlet ilan etmek amacıyla düzenlenmiş olabileceği' şeklindeki sözleri terör milisi IŞİD'in Tunus'a sızmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı. Saldırganların komşu ülkeden Tunus'a geçtiği ve Libya sınırının kapatıldığı öğrenildi. IŞİD militanları Libya'nın batısında yuvalanıyor. Tunuslu yetkililer tarafından firari teröristlerin aranmakta olduğu ve kentin tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.

Tunus'taki saldırıyı kınayan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ‘Tunus demokrasisini şiddet yoluyla ve insan öldürerek istikrarsızlığa sürükleme teşebbüsünün başarıya ulaşmasına izin verilemeyeceğini', söyledi. Steinmeier son saldırının, Libya sınırında güvenliği sağlamasında Tunus'a yardımcı olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Ben Gardane'de kent sakinlerinden evlerinden çıkmamaları, basın muhabirlerinden de çatışma bölgesine gitmemeleri istendi. Başbakan Habib Essid İçişleri ve Savunma Bakanlarıyla kriz görüşmesi yaptı. Geçen hafta da Tunus'ta Libya'dan ülkeye sızdıkları öne sürülen beş IŞİD militanı öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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