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Dünya
Deutsche Welle

Tunus’ta gözaltılar

Tunus’ta Bardo Ulusal Müzesi’ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle dokuz kişi gözaltına alındı.

19 Mart 2015 18:30


Tunus'ta dün Bardo Ulusal Müzesi'ne düzenlenen silahlı saldırıdan sonra dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hükümet yetkilileri, gözaltına alınanlardan dördünün saldırı ile ‘doğrudan ilişkili' olduğunu açıkladı. Diğer beş kişi ise saldırıdan sorumlu grupla bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Saldırganlardan ikisi müzeye düzenlenen polis operasyonunda vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Olayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Tunus hükümetinin verdiği bilgilere göre, saldırıda 20'si yabancı turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Tunus Sağlık Bakanlığı, rehineleri kurtarmak için müzeye düzenlenen polis operasyonunda hayatını kaybedenlerle birlikte toplam ölü sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Bardo Ulusal Müzesi'ne düzenlenen saldırının, Zeynel Abidin Bin Ali yönetimine karşı ayaklanmaların başladığı dört yıl öncesinden bu yana ülkedeki en büyük terör saldırısı olduğu ifade ediliyor. Bardo Ulusal Müzesi ile aynı alanda bulunan Tunus meclisinde saldırının gerçekleştiği saatlerde terörle mücadele yasasının görüşüldüğü ortaya çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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