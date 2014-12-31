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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta Es-Sebsi dönemi

Tunus’ta devlet başkanlığı seçimlerini kazanan laik Nida Tunus Partisi’nin lideri Beji Kaid Es- Sebsi, yemin ederek göreve başladı.

31 Aralık 2014 15:04


88 yaşındaki Beji Kaid Es-Sebsi, Tunus'un serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk devlet başkanı oldu. Es-Sebsi, seçimlerin ikinci turunda geçiş dönemi devlet başkanı Muhammed El Munsıf El Merzugi ile yarışmıştı. Es- Sebsi'nin liderliğini yaptığı laik Nida Tunus Partisi Ekim ayında yapılan parlamento seçiminden de zaferle çıkmıştı.

'Burgiba'nın siyasî vârisi'

Es-Sebsi, liberal ve laik güçlerin yanı sıra 2011 yılında iktidardan uzaklaştırılan Zeynel Abidin Bin Ali taraftarlarınca da desteklenmişti. Es-Sebsi, 2011'deki devrimin ardından birkaç ay başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Es-Sebsi, kendisini Tunus'un kurucusu Habib Burgiba'nın siyasî vârisi olarak nitelendiriyor. Burgiba'nın danışmanlığını yapan Es-Sebsi, daha önceki hükümetler döneminde içişleri, dışişleri ve savunma bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Seçim kampanyası sırasında iç güvenliği öne çıkaran Es-Sebsi, "Tunus halkı sandıkta hukuk devleti ve ilerleme ile Selefiler ve cihatçılar arasında bir seçim yapacak" ifadesini kullanmıştı.

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkeler de kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti. Gözlemcilere göre Tunus'ta demokrasi, devrimden bu yana aşama kaydetti. Yeni bir anayasanın kabul edildiği, parlamento seçimlerinin tamamlandığı ülkede devlet başkanlığı seçimleri yeni bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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