Tunus'ta 343 mahkuma bayram affı

Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Ramazan Bayramı dolayısıyla, terör dışındaki çeşitli suçlardan hüküm giymiş 343 mahkum hakkında af kararı verdi.

Merzuki'nin, Adalet Bakanı Nezir bin Ammu ve Cezaevleri İdaresi Genel Müdürü Habib es-Subui ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Ammu, yaptığı açıklamada, özel bir komisyonun bin 568 mahkumun dosyasını incelediğini, 266'sı cezasını tamamlamaya 3 aydan az süre kalanlar olmak üzere 343 tutuklu hakkında af kararı alındığını, 981 tutuklunun cezalarında ise indirime gidildiğini belirtti.