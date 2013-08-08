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Dünya

Tunus'ta 343 mahkuma bayram affı

Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki Ramazan Bayramı dolayısıyla, terör dışındaki çeşitli suçlardan hüküm giymiş 343 mahkum hakkında af kararı verdi

08 Ağustos 2013 01:27

Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Ramazan Bayramı dolayısıyla, terör dışındaki çeşitli suçlardan hüküm giymiş 343 mahkum hakkında af kararı verdi.

Merzuki'nin, Adalet Bakanı Nezir bin Ammu ve Cezaevleri İdaresi Genel Müdürü Habib es-Subui ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Ammu, yaptığı açıklamada, özel bir komisyonun bin 568 mahkumun dosyasını incelediğini,  266'sı cezasını tamamlamaya 3 aydan az süre kalanlar olmak üzere 343 tutuklu hakkında af kararı alındığını, 981 tutuklunun cezalarında ise indirime gidildiğini belirtti.

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