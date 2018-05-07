Tunus yerel seçimlerinde En Nahda önde

Tunus'ta pazar günü 2011'deki Arap Baharı'nın ardından düzenlenen ilk özgür yerel seçimler yapıldı. Seçimlerden elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre İslamcı En Nahda partisi oyların yaklaşık yüzde 27'sini aldı. Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin seküler Nida Tunus partisinin yerel seçimlerdeki oy oranının ise yüzde 22'yi bulacağı tahmin ediliyor. Resmi nihaî sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tunus'ta 2011 devriminden sonra yapılan ilk yerel seçimlere katılım oranı ise düşük oldu. Seçim Kurulu 5 milyon 300 bin kayıtlı seçmenin ülke genelinde yüzde 33,7'sinin oy kullandığını açıkladı.

Tunus'ta 350 bölge için yaklaşık yarısını kadın ve gençlerin oluşturduğu 57 bin aday yarıştı. Anketler En Nahda'nın adayı Suad İbrahim'in başkent Tunus'un belediye başkanlığını kazanacağını gösteriyor. Sandık güvenliği için 60 bin asker ve polisin görevlendirildiği oylamanın olaysız geçtiği bildirildi.

Gençler ümitsiz

Tunuslu gençlerin büyük bölümü sandığa ilgi göstermedi. Gençler arasındaki işsizlik oranı bu ülkede yüzde 35'i buluyor. Seçim denetleme kurulundan yapılan açıklamada, "Gençlerin seçimleri değişim fırsatı olarak değerlendirmemesinin demokrasi açısından büyük tehlikelere yol açabileceği" belirtildi.

Zeynel Abidin Bin Ali'nin devlet başkanlığından indirildiği 2011 yılından bu yana parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılmış, ancak yerel seçimler ise partiler arasındaki anlaşmazlık ve lojistik sorunlar nedeniyle dört kez ertelenmişti.

Arap Baharı'nın üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen sosyo-ekonomik durumun düzelmemiş olması Tunus halkını hayal kırıklığına uğratıyor. Hükümetin bu yılın başlarında aldığı tasarruf kararları protesto gösterilerine yol açmıştı.

AFP/AG,HS

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