Tunus sandık başında



Tunus'ta Zeynel Bin Ali'nin iktidardan uzaklaştırıldığı 2011 yılından bu yana ilk kez devlet başkanı seçiliyor. Seçimin demokrasiye geçiş sürecini tamamlaması bekleniyor.

Ekim ayında yapılan parlamento seçimini laik Tunus'un Çağrısı (Nida Tunus) kazanmış, İslamcı Nahda Hareketi ikinci sırada kalmıştı.

Nida Tunus'un lideri, 87 yaşındaki Beji Kaid Es-Sebsi, seçimin favorisi olarak görülüyor. Yaklaşık 5,3 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği seçimde pusulalarda 27 aday yer alıyor.

Kurucu meclis tarafından geçici devlet başkanlığı görevine atanan Muhammed Munsıf Merzugi de adaylar arasında bulunuyor. Nahda Hareketi devlet başkanlığı yarışında aday göstermedi. Solun adayı Hamma Hammami, yarışta öne çıkan bir başka isim olarak anılıyor.

Beklendiği üzere hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Aralık'ta ikinci tur seçime gidilecek.

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkeler de kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.