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Dünya

Tunus Başbakanı istifa etti

Essid, bağımsız ve uzlaşmacı bir kişinin başbakanlık makamına getirilmesi talepleri nedeniyle Şubat 2015'te göreve gelmişti

17 Haziran 2016 21:51

Tunus Başbakanı Habib Essid, ulusal birlik hükümeti müzakerelerinde sona yaklaşılması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Habib Essid, Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi’ye istifasını sunacağını bildirdi. Liberal ve laiklik yanlısı Nida Tunus'un üyesi olan Essid, hafta başında istifa etmeyeceğini söylemiş, istifasının iktidar boşluğu yaratacağını ifade etmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 2 Haziran'da ülkedeki parti ve sendikaların katılımıyla ‘demokrasinin sağlamlaştırılması ile terörle mücadelenin’ öncelikleri olacağı ulusal birlik hükümetinin kurulması teklifinde bulunmuştu.

Essid, bağımsız ve uzlaşmacı bir kişinin başbakanlık makamına getirilmesi talepleri nedeniyle Şubat 2015'te göreve gelmişti.

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