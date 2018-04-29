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BBC Türkçe

Tunus Avrupa'ya güneşini satacak

Enerji şirketi TuNur, Tunus'ta Sahra Çölü'ne dev bir güneş enerjisi parkı kurmayı planlıyor. Avrupa'ya elektrik tedarik etmesi öngörülen 5 milyar euroluk proje, Tunus hükümetinin onayını bekliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Londra merkezli enerji şirketi TuNur, Tunus'ta Sahra Çölü'ne güneş enerjisi parkı kurmayı ve burada üreteceği elektriği de Avrupa'ya satmayı planlıyor. Proje, Tunus hükümetinin onayını bekliyor.

TuNur'un planladığı 4,5 GW'lık dev proje kapsamında kurulacak olan güneş enerjisi panelleriyle üretilecek olana elektriğin deniz altına yerleştirilecek olan kablolarla Malta, İtalya ve Fransa'ya taşınması öngörülüyor.

Hayata geçirilmesi halinde, bu, bugüne kadar geliştirilen en büyük enerji ihracat projesi olacak. Yaklaşık 5 milyar Euro'ya mal olması beklenen tesisin inşaatına 2019 yılında başlanması planlanıyor.

Guardian'da yer alan habere göre, TuNur CEO'su Kevin Sara, "Malta üzerinden Avrupa şebekesine ilk elektriği 2012 yılına kadar vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Sara, Malta'nın yanı sıra ilk etapta İtalya'ya kablo döşeneceğini ve Fransa bağlantısının ise 2024 yılına kadar tamamlanıp devreye alınacağını belirtti.

Kurulacak güneş enerjisi tesisinin New York'taki Manhattan adasının üç katı büyüklüğünde olması bekleniyor.

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