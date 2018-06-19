Tunus - İngiltere: 1-2

VOLGOGRAD, (DHA)

STAT: Volgograd

HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian de la Cruz

TUNUS: Hassen (Dk. 15 Mustapha), Meriah, Syam Ben Youssef, Bronn, Maloul, Skhiri, Sassi, Badri, Khazri (Dk. 85 Khalifa), Sliti (Dk. 74 Ben Amor), Fakhreddine Ben Youssef

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli (Dk. 80 Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (Dk. 90 Dier), Young, Sterling (Dk. 68 Rashford), Kane

GOLLER: Dk. 35 (P) Sassi (Tunus) - Dk. 11 - Dk. 90+1 Kane (İngiltere)

SARI KART: Walker (İngiltere)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında İngiltere, Tunus\'u 2-1 mağlup etti.

11\'inci dakikada Young\'ın kullandığı köşe vuruşunda Stones kafa vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topu Kane tamamladı: 0-1.

33\'üncü dakikada Walker\'ın ceza sahası içerisinde yaptığı sert müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sassi, skorda eşitliği sağladı: 1-1.

90+1\'inci dakikada Trippier\'ın kullandığı köşe vuruşunda Maguire kafa vuruşunu yaptı, Kane önünde kalan topu filelerle buluşturdu: 1-2.

İngiltere sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.