T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'deki operasyona 2 tabur özel harekât timi de katıldı

Operasyonda, TİKKO üyesi olduğu belirtilen bir kişinin öldürüldüğü açıklandı

16 Aralık 2015 01:34

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tunceli'nin Aliboğazı Vadisi'nde yürüttüğü operasyonda TİKKo üyesi olduğu belirtilen bir kişinin öldürüldüğü açıklandı. Operasyona 2 tabur jandarma özel harekat timinin katıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Tunceli'nin Çemişgezek ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Aliboğazı Vadisi'nde kış üstlenmesine girdikleri belirlenen PKK ve TİKKO üyelerine karşı başlatılan operasyonlar, hava destekli olarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının gündüz eksi 10, geceleri de eksi 18 dereceye kadar düştüğü ve karla kaplı bölgedeki operasyon zorlu kış şartlarında devam ediyor. Tunceli Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyona 2 tabur jandarma özel harekat timi katılırken,bugün bölgeye Skorsky helikopterlerle yeni birlikler sevk edilerek, operasyonun alanı genişletildi. 

Operasyonda Aliboğazı Vadisi'nin Bozan Mevkiinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve TİKKO üyesi olduğu belirtilen 1 kişi öldürülürken, çok sayıda barınma sığınakları ile gıda depoları ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

ETİKETLER

tuncelioperasyontikkoaliboğazıjandarma özel harekat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24