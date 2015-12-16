Tunceli'deki operasyona 2 tabur özel harekât timi de katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tunceli'nin Aliboğazı Vadisi'nde yürüttüğü operasyonda TİKKo üyesi olduğu belirtilen bir kişinin öldürüldüğü açıklandı. Operasyona 2 tabur jandarma özel harekat timinin katıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Tunceli'nin Çemişgezek ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Aliboğazı Vadisi'nde kış üstlenmesine girdikleri belirlenen PKK ve TİKKO üyelerine karşı başlatılan operasyonlar, hava destekli olarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının gündüz eksi 10, geceleri de eksi 18 dereceye kadar düştüğü ve karla kaplı bölgedeki operasyon zorlu kış şartlarında devam ediyor. Tunceli Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyona 2 tabur jandarma özel harekat timi katılırken,bugün bölgeye Skorsky helikopterlerle yeni birlikler sevk edilerek, operasyonun alanı genişletildi.

Operasyonda Aliboğazı Vadisi'nin Bozan Mevkiinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve TİKKO üyesi olduğu belirtilen 1 kişi öldürülürken, çok sayıda barınma sığınakları ile gıda depoları ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.